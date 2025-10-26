Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна

Помните то странное строение на болоте из «Собаки Баскервилей»? Оно существовало взаправду — и до сих пор стоит в Эстонии

«Не как “Невский” и “Первый отдел”»: новый сериал НТВ вызвал споры, но зрители смотрят взахлёб

«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

Выглядит нелепо даже по меркам 20 века? Главный ляп с женщинами в «Покровских воротах» объяснили спустя годы

770+ млн рублей за 3 уикенда: этот российский военный фильм рвет прокат — утер нос даже новинке со звездой «Игры престолов» и 81% свежести

Тест для продвинутых любителей кино СССР: попробуйте вспомнить 5 фильмов по кадрам с очередью

«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру

Соколиный глаз на третьем месте: с этого Мстителя пользы как от козла молока - определили худшего члена команды