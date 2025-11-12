«Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти

Личная рекомендация Стивена Кинга: 5 фильмов и сериалов для Хэллоуина — все по книгам автора

Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР

«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»