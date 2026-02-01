Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)

Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили

Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы

«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени

Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала

Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами

Забытые первоисточники: 7 фильмов из СССР, без которых не было бы «Звездных войн» и другой голливудской фантастики

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели