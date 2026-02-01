Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 2024 в Москве
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 2024 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Факты
Вся информация о фильме
чт
12
пт
13
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Белдхэм. Проклятие ведьмы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:30
23:30
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:30
23:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Создатели подложили 2 свиньи: 168-я серия «Маши и Медведя» оказалась самой низкооцененной в истории сериала
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Забытые первоисточники: 7 фильмов из СССР, без которых не было бы «Звездных войн» и другой голливудской фантастики
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Из-за скандала с Брыльской Ахеджакову убрали из первого фильма-миллиардера РФ: спустя 16 лет полячку и саму «решили заменить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667