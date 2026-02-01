Меню
Фильмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 2024 в Москве
15 февраля 2026
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 15 февраля 2026 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
22:00
от 810 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:25
от 750 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
17:20
от 700 ₽
21:30
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:30
от 650 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
