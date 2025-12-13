Меню
Киноафиша Фильмы Магическая битва: Казнь Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 2025 в Москве 17 декабря 2025

Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 17 декабря 2025 в Москве

Киноквартал
Ясенево
2D
15:30 от 250 ₽ 19:35 от 250 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
10:15 от 250 ₽ 14:30 18:45 20:50
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
16:00 от 550 ₽ 20:25 от 600 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
13:40 17:15 19:20
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
12:15 от 390 ₽ 16:20 от 390 ₽ 18:20 от 390 ₽
