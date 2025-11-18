Меню
Фильмы
Театр в кино: Воскресение
Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 2025 в Москве
18 ноября 2025
Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 18 ноября 2025 в Москве
вс
16
вт
18
ср
19
пт
21
вс
23
вт
25
пт
28
вс
30
Как купить билеты на сеанс фильма «Театр в кино: Воскресение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Каро 7 Атриум
Курская
2D
19:30
от 770 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»
Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители
У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать
Джон Уик ворвался в «Игру в кальмара»: свежий боевик Netflix снят в Корее, но покорил весь мир – 7 000 000 зрителей всего за пару дней
«Наши люди в булочную на такси не ездят»: то ли дело метро – вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с «подземкой» (тест)
В «Игре престолов» Джорах спасал Дейенерис от Короля тьмы, а в этом забытом ужастике превращает жизнь своих детей в настоящий ад
Спи, моя радость, усни: собрали 5 фильмов СССР, где встречались детские коляски – сможете назвать их все? (тест)
«Честных людей не бывает…»: поклонники «Шефа» точно продолжат 5/5 цитат – а вот фанаты «Невского» вряд ли сумеют избежать ошибок
Самые мрачные «Звездные войны», которые мы потеряли: Lucasfilm запретили Финчеру снимать продолжение «Скайуокер. Восход»
«Добро пожаловать в Дерри» соединит вселенные Кинга: в сериал добавили героя из «Сияния» — и намекнули на возвращение «старого зла»
Кем заменили Есению и когда новые серии? Отвечаем на главные вопросы о 3 сезоне «Метода» – сериал пошел по стопам «Очень странных дел»
