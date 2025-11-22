Что сказала Маринетт на китайском в «Леди Баг»? Фанаты спорят, а китайцы разобрались — там нет ничего неприличного

7 новинок недели на Netflix, которые стоит добавить плейлист без раздумий: от «Ведьмака» до громкой премьеры с Фарреллом

Личная рекомендация Стивена Кинга: 5 фильмов и сериалов для Хэллоуина — все по книгам автора

Те, кого нельзя называть: «Служебный роман» снят по пьесе, но у этих двух героев были реальные прототипы – их имена засекречены до сих пор

Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы

Продолжение «Злой» получило первые оценки — шансы фильма на «Оскар» теперь возросли в десятки раз

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР