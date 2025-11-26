Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Театр в кино: Воскресение Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 2025 в Москве 26 ноября 2025

Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 26 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 16 вт 18 ср 19 пт 21 сб 22 вс 23 вт 25 ср 26 пт 28 вс 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Театр в кино: Воскресение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
19:30 от 700 ₽
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова
Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе
Этот научно-фантастический сериал Prime Video затерялся среди громких хитов: а зря, ведь критики назвали его шедевром
«Такой абсурд!»: в Госдуме ответили на призыв запретить «Машу и Медведя» — мультфильм все-таки разрушает, но вовсе не традиции
До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном
Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам
Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит
Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»
Его дело засекречено в архивах МВД: сколько лет Михаилу Шибанову из «Первого отдела» на самом деле
Гильермо дель Торо уже знает, чем займется после «Франкенштейна» — режиссер хочет переснять еще одну готическую классику
Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше