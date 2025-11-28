Меню
Фильмы
Театр в кино: Воскресение
Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 2025 в Москве
26 декабря 2025
Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 26 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
28
вс
30
сб
6
вс
7
вт
9
сб
13
ср
17
пт
19
сб
20
пт
26
пн
29
2D
19:30
от 770 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
19:30
от 770 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
