Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Театр в кино: Воскресение Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 2025 в Москве 30 января 2026

Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 30 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
пн 12 вт 13 вс 18 вс 25 вт 27 пт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Театр в кино: Воскресение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
19:30 от 770 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными
Два хита на российских каналах оказались турецкими ремейками: эти сериалы вы видели, но не знали их настоящую историю
Новогодние каникулы заканчиваются, а нервы только начинаются: 2 новых триллера, которые держат напряжение до титров
Хит в меню Кисули: повторяем рецепт печенья «Минутки» из «Трех котов» — классический и с вареньем (такое любит Компот)
Даже похищение Мадуро: этот шпионский боевик с пугающей точностью предсказал события января 2026-го
Тест по игрушке странной и безымянной: на 5 вопросов ответят лишь те, кто посмотрел «Чебурашку 2»
«Это новое "Наруто" от Mappa»: один сенен в 2026 году переплюнул даже «Поднятие уровня»
«8 слонов, 200 лошадей и сотни людей»: один из самых главных провалов «нулевых» стоил $150 млн — актеры выживали только чудом
Детектив по Кристи, новинки от создателей «Очень странных дел» и «Олененка»: горячие сериалы 2026-го (подборка)
«Уныло бубнит с экрана»: Лоза назвал худшего актера России — Петров на его фоне реально хорош
Это, конечно, не «дно», но снизу постучали: на IMDb выбрали худшие серии классического «Ну, погоди!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше