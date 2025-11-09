«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют

У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать

Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии

Она все видела — но никто не верит: 3 напряженных триллера для тех, кто еще не отошел от «Девушки из каюты №10»

«Честных людей не бывает…»: поклонники «Шефа» точно продолжат 5/5 цитат – а вот фанаты «Невского» вряд ли сумеют избежать ошибок

«Добро пожаловать в Дерри» соединит вселенные Кинга: в сериал добавили героя из «Сияния» — и намекнули на возвращение «старого зла»

Рейтинг 7.2 и Фома из «Невского» в главной роли: про сериал «Ронин» слышали многие – но знаете ли вы, что значит название?

Кто круче – «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье»? Финалы обеих игр дают однозначный ответ – не оспорите

«Голову носорога на тело газели»: как Стива Роджерса сделали худым в «Первом мстителе» – помогла не только графика (фото)

Кем заменили Есению и когда новые серии? Отвечаем на главные вопросы о 3 сезоне «Метода» – сериал пошел по стопам «Очень странных дел»