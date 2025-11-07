Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Город солнца. Леонидов Расписание сеансов Город солнца. Леонидов, 2025 в Москве 7 ноября 2025

Расписание сеансов Город солнца. Леонидов, 7 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 6 пт 7 вс 9 вт 11 ср 12 чт 13 сб 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Город солнца. Леонидов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D
13:40 от 450 ₽
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Финал — не финал: после «Дорогого Вилли» 1 ноября зрителей ждут еще 4 серии, но совсем другие — без актеров и сценария
Режиссёр дель Торо, радиационный туман и подростки в ловушке страха: вот 3 свежих фильма, которые смотрят даже в сыром качестве
Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения
Обожаемая Тарантино российская драма вышла ровно 15 лет назад: почему на Западе ее признали шедевром, а в России считают «псевдокино»?
«Они либо боги, либо ничтожества»: психолог назвала 3 фильма СССР, где воспевают нарциссов – вдруг и ваш экранный любимчик найдется?
Вернулись не только «Сумерки»: в 2008-м культовый мюзикл из России собрал $17 млн и ушел в тень – в декабре покажут расширенную версию
«Идея пропитана злобой»: так фронтовики отреагировали на «Штрафбат» – негодовали от серии к серии, несмотря на рейтинг 7.8.
Netflix создал современный «Секс в большом городе»: сериал уже №1 в топе — 8,6 миллиона просмотров накопилось за 4 дня
Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием
Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны
2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше