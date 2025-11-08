Почему на Пандоре все жители синие? Этот цвет Кэмерон выбрал не случайно — все дело в его матери

Если пересматривать «Друзей» сейчас, Рейчел уже не кажется обаятельной простушкой: настоящая стерва и эгоистка

Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана

«Я думал, что не доживу»: в «Охоту за Голлумом» официально вернется главная звезда «Властелина колец» – съемки не за горами

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)

Серсея Ланнистер стала Таргариеном: у Netflix появилась своя «Игра престолов» – с дикими прериями вместо пейзажей Вестероса

Вместо Хмыря и Алибабаевича – Миллиметр и Пижон: у «Джентльменов удачи» сперва было совсем другое название – догадаетесь, какое?

Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви

В 4 сезоне «Ведьмака» канон Йеннифэр переписали с нуля: режиссер назвала причину – теперь ее проклинают даже фанаты фэнтези

Сколько лет Вай в сериале «Аркейн»: в 1-й серии она младше, а потом происходит скачок – но у создателей есть ответ