Финал — не финал: после «Дорогого Вилли» 1 ноября зрителей ждут еще 4 серии, но совсем другие — без актеров и сценария

Режиссёр дель Торо, радиационный туман и подростки в ловушке страха: вот 3 свежих фильма, которые смотрят даже в сыром качестве

Карлики, дракон и кукольник-волшебник: Михалкова и Трибунцев появятся в новой сказке в духе музыкальных фильмов СССР

На «Поднятие уровня» уже не рассчитывают: 10 аниме, которые фанаты особенно ждут в 2026-м – «Магичку» обошло фэнтези с 8.9 на IMDb

Netflix опозорил одну из величайших стелс-игр в истории: что не так со «Splinter Cell: Караул смерти» – это не второй «Аркейн», а проходняк

Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием

Не выдумка Кинга: самый страшный момент 1 серии «Добро пожаловать в Дерри» – кошмарная реальность времен Второй мировой войны

Вернулись не только «Сумерки»: в 2008-м культовый мюзикл из России собрал $17 млн и ушел в тень – в декабре покажут расширенную версию

Netflix создал современный «Секс в большом городе»: сериал уже №1 в топе — 8,6 миллиона просмотров накопилось за 4 дня

2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти