Фильмы
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Расписание сеансов Агент времени: Глава Инду. Фильм, 2025 в Москве
12 декабря 2025
Расписание сеансов Агент времени: Глава Инду. Фильм, 12 декабря 2025 в Москве
Москино Сатурн
Свиблово
2D
19:00
от 230 ₽
2D, SUB
21:05
от 230 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
15:00
от 700 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
17:25
от 350 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
16:30
от 520 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
16:20
от 750 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
18:35
от 250 ₽
2D, SUB
14:00
от 190 ₽
Москино Жуковский
г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
16:10
от 300 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
10:30
от 170 ₽
2D, SUB
18:45
от 290 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
13:45
от 240 ₽
2D, SUB
20:05
от 350 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
14:55
от 470 ₽
21:30
от 570 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
21:30
от 650 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
14:55
от 550 ₽
21:30
от 650 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
19:00
от 280 ₽
2D, SUB
12:35
от 200 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
21:30
от 570 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
15:05
от 670 ₽
