Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3

Вышел свежий тизер 2 сезона «Детей перемен»: Флора берет власть в свои руки теперь понятно, кто главный в этой истории (видео)

Заждались премьеры «Магической битвы: Казнь»? Культовое аниме выйдет в России позже, чем в остальном мире

Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены

Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?

Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры

«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»