Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Агент времени: Глава Инду. Фильм Расписание сеансов Агент времени: Глава Инду. Фильм, 2025 в Москве 27 декабря 2025

Расписание сеансов Агент времени: Глава Инду. Фильм, 27 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 13 Завтра 14 пн 15 вт 16 ср 17 чт 18 сб 20 вт 23 пт 26 сб 27 пн 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Агент времени: Глава Инду. Фильм»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D, SUB
10:00 от 400 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3
Вышел свежий тизер 2 сезона «Детей перемен»: Флора берет власть в свои руки теперь понятно, кто главный в этой истории (видео)
Заждались премьеры «Магической битвы: Казнь»? Культовое аниме выйдет в России позже, чем в остальном мире
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше