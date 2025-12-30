Снигирь, Деревянко, Тарасова или Прытков: кто из этой четверки не доживет до финала триллера «Кто-то должен умереть» (трейлер)

Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет

Рецепт главного новогоднего блюда из «Иронии судьбы»: от такого ростбифа Ипполит бы не отказался

«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены

«Невероятно захватывающий»: если нравятся «Корона» и «Аббатство Даунтон», нельзя пропустить этот мини-сериал — всего 10 серий и рейтинг 7,7

Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»

Вивиан и Эдвард снова вместе? Продолжение «Красотки» снимут спустя 35 лет — но из-за Ричарда Гира могут быть проблемы

Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»

НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты

«Как опухоль»: Бардо отказалась от новорожденного сына, вот как теперь выглядит 65-летний мужчина