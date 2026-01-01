Покорили не только Россию, но и Европу с США: 5 самых экспортируемых турецких сериалов в истории – конечно, среди них есть «Великолепный век»

«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год

Трое детей, две ипотеки и один Ренат Агзамов: что ждет героев в 10 сезоне «СашаТани»

Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром

На ТВ путь заказан: сразу в 3-х странах мира ополчились против «Маши и Медведя» — и политика тут ни при чем

Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко

В России сняли «Игру в кальмара» еще в 2015-м: решила включить одну серию — «и пошло-поехало» (понятно, за что 7,5 балла)

С каждым «миу-миу-миу» росло негодование: мамочки разнесли героев «Трех котов», а папу вовсе назвали «рохлей»

Вы теперь – Горбатый! Или все-таки Жеглов? Четкий ответ даст наш тест на 6 вопросов – кто вы из «Место встречи изменить нельзя»?

Этот триллер Кинг считает лучшим кино «всех времен» — выбор писателя ломает все ожидания: вы точно не угадаете его с первого раза