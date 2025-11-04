Меню
Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход
МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход, 2025 в Москве
4 ноября 2025
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход, 4 ноября 2025 в Москве
О мультфильме
2D
09:30
от 250 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:40
от 190 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
10:15
от 180 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:10
от 180 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:35
от 180 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:25
от 200 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:15
от 200 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
10:50
от 200 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:15
от 200 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:15
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Отзывы
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Отзывы
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
