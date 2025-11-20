Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход, 2025 в Москве
20 ноября 2025
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход, 20 ноября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
19
Завтра
20
пт
21
сб
22
вс
23
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:10
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться
Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский
«Это полная чушь»: пока зрители 10+ лет нахваливают «Интерстеллар», ученые нашли глупый ляп – перекрывает все старания Нолана
Фанатам «Нарко» зайдет: бразильская новинка отправилась на вершину топа Netflix с 5 900 000 просмотров — и тут не 300 серий, а всего 8
Сбежал в США, облысел, пел для Ричарда Гира, стал многодетным отцом: как сложилась жизнь Пети Рамы из «Бумера»
«Это мой натуральный цвет»: только преданные зрители вспомнят 5/5 фильмов СССР по кадрам с блондинками (тест)
Запрещенный Sci-Fi Рязанова: этот фильм великого режиссера был в «черных списках» 30 лет – советская цензура рвала и метала
Очки «мымры», профессия Нади, Мягков без голоса: на 11/11 вопросов о шедеврах Рязанова ответят лишь 5% киноманов – а вы справитесь?
Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале
«Просто потрясающая»: Бобби Браун попала в «Очень странные дела» благодаря Кингу, впечатлила его в другом сериале
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667