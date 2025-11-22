Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход, 2025 в Москве 22 ноября 2025

Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход, 22 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 19 чт 20 пт 21 сб 22 вс 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:20 от 200 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:15 от 200 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:15 от 200 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:15 от 200 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Снова ждать 3 года не придется: Бен Стиллер намекнул, когда выйдет 3 сезон «Разделения»
Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели
«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон
Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале
Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются
Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма
Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше
Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов
Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться
На Letterboxd назвали лучшие «женские» фильмы в истории: без «Сумерек» с «Поттером» хотя бы в топ-10 (но с «Интерстелларом»!)
«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше