Киноафиша
Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход, 2025 в Москве
23 ноября 2025
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход, 23 ноября 2025 в Москве
О мультфильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск №188. Сказочный поход»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
10:10
от 350 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
10:20
от 200 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30
от 200 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:15
от 200 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:15
от 200 ₽
