Если пяти сезонов «Очень странных дел» будет мало, переходите на классику: вот 3 книги Стивена Кинга с атмосферой точь-в-точь

Так кто из них терпила, а кто — явный нарцисс: психолог Розенберг для «Киноафиши» разобрала Марфу и Настеньку по косточкам

Когда нажимаешь play — и исчезаешь с радаров: 4 сериала ноября, которые захватывают с 5 минуты

На великолепный «Из многих» Гиллигана вдохновили 10 культовых фильмов: от «Шоу Трумана» до самой скандальной экранизации Кинга

«Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0

Про эти 5 уникальных ужастиков в России слышали единицы: у всех высокий рейтинг (а №1 – хоррор про самураев и женщин-кошек)

Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости

«Разве можно так напиваться?»: по-настоящему сложный тест – угадайте хотя бы 3/5 советских фильмов по цитате о застолье

Ни одного плохого отзыва: самый недооцененный детектив Первого канала даже не показали по ТВ – россияне сравнивают с культовой «Прослушкой»

С двух ног на те же грабли: «Добро пожаловать в Дерри» повторило роковую ошибку скандального «Оно» по Кингу