В чем встречать Год Лошади: 5 знаковых красных платьев из кино, незаменимых для праздника

1 января можно будет провести весь день в кино: сразу три кассовых сказки выйдут на экраны одновременно

3 новых сериала НТВ про то, что бывших правоохранителей не бывает: замыкает список «Черное солнце 2»

«Маша и Медведь» собрала 10 млн зрителей, побив рекорд «Триггера»: на стриминге это самый популярный проект – но это далеко не все успехи

Тест покажет, разбираетесь ли вы в деликатесах из кино СССР: вспомните, что ели герои 5 культовых фильмов

Целых 3 игры «сформировали визуальный стиль Изнанки»: создатели «Очень странных дел» раскрыли, где подглядели пейзаж

«По-прежнему завораживает»: новые серии «Эмили в Париже» уже добрались до зрителей — получилось заметно лучше 2-го сезона

Звезда «Игры престолов» сыграет одну из главных ролей в еще одном сериале — его снимут по роману Чарльза Диккенса

Рязанов «исправил» концовку «Жестокого романса»: Карандышеву все сходило с рук — решающая сцена с Ларисой в фильм не попала

«Магичку» и «Клинок» списали в утиль: собрали миллионы, но лишь одно аниме достойно звания «короля сенненов»