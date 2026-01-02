Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Оно. Первое пришествие Расписание сеансов Оно. Первое пришествие, 2025 в Москве 13 января 2026

Расписание сеансов Оно. Первое пришествие, 13 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 2 Завтра 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Первое пришествие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
00:00 от 850 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Почему мультфильм называется «Унесенные призраками»: не зря считается, что Миядзаки мастер метафор и намеков
Говорухин переделал и финал, и историю Кати: главные отличия «Ворошиловского стрелка» от книги
Откуда в «Чужом» 1979 года на борту корабля появились яйца ксеноморфов: фанаты нашли жуткое объяснение этому ляпу
«Трое из Простоквашино» — не первая попытка экранизации Успенского: за 3 года до хита вышел этот мульт, где Печкин выглядит как маньяк
Полетите в космос, спасете мир или встретите новую любовь? Выберите 5 фильмов и узнайте, что вас ждет в 2026 году (тест)
«Точно не как в “Терминаторе”»: нейросеть пересмотрела весь Sci-Fi и высчитала, какой ИИ-апокалипсис из кино «накроет» Землю вероятнее всего
Свой «Аватар» до Кэмерона Миядзаки выпустил еще 30 лет назад: аниме так и не стало хитом, но теперь выйдет в прокат в России
Только фанаты Рязанова пройдут этот тест на 5/5: вспомните названия кинолент по последним кадрам
Галя не плачет, Ипполит не унижен: ИИ переписал спорный финал «Иронии судьбы» — вот что значит «экологично» расстаться
«Я понял, что не смотрел его уже 15 лет»: почему Маколей Калкин воротит нос от фильма «Один дома»
Драмы, триллеры, детективы — собрали 10 лучших сериалов Netflix 2025 года: ни одного проходного, только обязательные к просмотру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше