Почему мультфильм называется «Унесенные призраками»: не зря считается, что Миядзаки мастер метафор и намеков

Говорухин переделал и финал, и историю Кати: главные отличия «Ворошиловского стрелка» от книги

Откуда в «Чужом» 1979 года на борту корабля появились яйца ксеноморфов: фанаты нашли жуткое объяснение этому ляпу

«Трое из Простоквашино» — не первая попытка экранизации Успенского: за 3 года до хита вышел этот мульт, где Печкин выглядит как маньяк

Полетите в космос, спасете мир или встретите новую любовь? Выберите 5 фильмов и узнайте, что вас ждет в 2026 году (тест)

«Точно не как в “Терминаторе”»: нейросеть пересмотрела весь Sci-Fi и высчитала, какой ИИ-апокалипсис из кино «накроет» Землю вероятнее всего

Свой «Аватар» до Кэмерона Миядзаки выпустил еще 30 лет назад: аниме так и не стало хитом, но теперь выйдет в прокат в России

Только фанаты Рязанова пройдут этот тест на 5/5: вспомните названия кинолент по последним кадрам

Галя не плачет, Ипполит не унижен: ИИ переписал спорный финал «Иронии судьбы» — вот что значит «экологично» расстаться

«Я понял, что не смотрел его уже 15 лет»: почему Маколей Калкин воротит нос от фильма «Один дома»