Задолго до «Игры престолов» мир фэнтези перевернул этот сериал: и у него крутой финал, в отличии от хита HBO

«А как же Катаняны?»: кто скрывается за загадочной фамилией, которую Рязанов вставил в «Иронию судьбы» и не только

Финал заставил бы рыдать самого Макклейна: чем «Крепкий орешек» отличается от книги, по которой был снят

«Точно не как в “Терминаторе”»: нейросеть пересмотрела весь Sci-Fi и высчитала, какой ИИ-апокалипсис из кино «накроет» Землю вероятнее всего

Галя не плачет, Ипполит не унижен: ИИ переписал спорный финал «Иронии судьбы» — вот что значит «экологично» расстаться

«Трое из Простоквашино» — не первая попытка экранизации Успенского: за 3 года до хита вышел этот мульт, где Печкин выглядит как маньяк

В 2025-м вы могли упустить 3 шикарных сериала: рейтинги взлетели до 8+ в самом начале – время наверстать

Свой «Аватар» до Кэмерона Миядзаки выпустил еще 30 лет назад: аниме так и не стало хитом, но теперь выйдет в прокат в России

Полетите в космос, спасете мир или встретите новую любовь? Выберите 5 фильмов и узнайте, что вас ждет в 2026 году (тест)

Драмы, триллеры, детективы — собрали 10 лучших сериалов Netflix 2025 года: ни одного проходного, только обязательные к просмотру