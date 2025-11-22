Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил

Афиша с кенгуру-боксером и агитационный плакат времен СССР: все отсылки к России в культовом сериале «Друзья»

«Оверлук» — не просто дом с привидениями: эта фанатская теория объясняет глубокий смысл фильма «Сияние»

Высосут из пальца ради денег: вместо 3 сезона аниме «Поднятие уровня» получит продолжение, о котором никто не просил

Патрик Бейтман носит Prada: в ремейке «Американского психопата» гениального Кристиана Бейла заменили женщиной

«Смотрю и рыдаю»: власти СССР требовали запретить прокат «Чучела», а в США его обожают и сравнивают с «Пролетая над гнездом кукушки»

Гарри Поттер и «Красный Октябрь»: как бы выглядел Хогвартс, если бы в фильме сыграли знаменитые актеры СССР (фото)

От бессмертной классики до новинок по Кингу: 8 триллеров, вызывающих тревогу с первых минут – у каждого рейтинг не ниже 7.4

Зло на проводе: сходил на «Черный телефон 2» и пойду снова – у хоррора лишь один минус (зато во всем остальном он лучше первой части)

От первых ролей до драм о войне: хотя бы 5/7 фильмов с Караченцовым отгадают лишь эксперты в советском кино (тест не для всех)