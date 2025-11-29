Кажется, уже пересмотрели все на свете? Эти 3 душевных сериала возвращают вкус к жизни — два сняты в России, один подарил Netflix

«Константинополь» открывает месяц, «Акушер» — закрывает: расписание премьер НТВ, мимо которых не пройти

Как умер Андре в «Поколении "Ви"»: страшную трагедию с актером в кадре решили не упоминать

«Шаг в сторону – тебя сожрут»: Хемсворт до последнего не хотел сниматься в «Ведьмаке» Netflix – во всем винит токсичных геймеров

«Добро пожаловать в Дерри» хорош во всем, кроме одного: Стивену Кингу только аплодисменты — а вот HBO подвели

«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине

«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0

Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР