Киноафиша
Фильмы
TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто
Расписание сеансов TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто, 1982 в Москве
28 января 2026
Расписание сеансов TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто, 28 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
пн
22
сб
27
ср
31
ср
7
вс
11
ср
28
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Риголетто»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D, SUB
19:30
от 1210 ₽
Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»
Лучше пересмотреть Гайдая: «юмор примитивный, актеры не играют, а мучаются на экране» — это все о «Невероятных приключениях Шурика» с рейтингом 5,2
Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов»
После «Фишера» ожидания выросли — но этот мрачный детектив с рейтингом 7,6 ему не уступает: зрители «проглатывают» все серии за 2 дня
За эту сцену в «Брате 2» могли отправить за решетку всю съемочную группу — присмотритесь: страх в глазах актеров настоящий
Новый детектив НТВ «захватил с первой серии»: зрители ставят 7.5 и смотрят запоем – хорошо, что все 20 серий уже вышли
Горькую драму со Збруевым из далеких 90-х россияне прозвали невыносимой: «Смотреть дико и тошно, но точно нужно»
Не верьте критикам, 70% свежести не приговор: «Аватар 3» — лучший фильм серии
«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик
Сюжет «Такси 3» Бессон подсмотрел в советской хронике: банду Дедов Морозов поймал ребенок
Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов
