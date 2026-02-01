Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия»

Люблю «Вампиров средней полосы» — этот сериал в таком же стиле: новинка 2026 года всего на 8 серий

Только узнала, что у «Великолепного века» будет предыстория: молодая Валиде легко обойдет Хюррем

В «Бригаде» так и не показали, почему Макс предал Сашу Белого – но эта сцена проясняет все (видео)

Культовое фэнтези с $1 500 000 000 в прокате – жалкий плагиат «Властелина колец»? Толкин верил в это до самой смерти

Сюжет даже хуже, «обнаженки» вообще ноль: только один зарубежный фильм в 2026-м собрал в России больше «Горничной»

Терплю даже ужасный дубляж: прочно «залип» в драмеди-новинку Netflix на 8 серий о дерзком реальном ограблении

«Цепляет с первых минут»: эта дорама с рейтингом 8,3 согреет даже в самую холодную зиму — 16 серий, от которых тает сердце

Военное кино, Иван Янковский и… «Дэдпул»?! В будущем российском хите появится звезда киновселенной Marvel

Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить