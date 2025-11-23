Зрители возмутились, когда Поттер в финале сломал Бузинную палочку: мало кто знает, что в книгах он поступил еще глупее

Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить

В Сети назвали сезон «Бандитского Петербурга», на котором сериал надо было закончить: «Все, что дальше — муть»

«Нам пришлось»: Netflix и Sony объявили о планах на вторую часть «Кейпоп-охотниц» — и у нас есть хорошая новость и плохая

Посмотрел самый недооцененный ужастик 2025 года и еще долго не мог уснуть: скримеров ноль, саспенса море

Amazon хуже Apple и Netflix? Эти 10 Sci-Fi сериалов с высоким рейтингом доказывают обратное (№7 - наш фаворит)

«Добро пожаловать в Дерри» уже круче «Очень странных дел»: шедевр Netflix получил замену, от которой стынет в жилах кровь

Давно ждали: вот и первый спойлер к 1 серии 5-го сезона «Очень странных дел» — уже видели похожее в «Мстителях: Финал»

«Камбэк» нужно было назвать «Плагиатом»: в сериале «Кинопоиска» есть сцена, которая покадрово копирует «Брат»

«Мутная очень»: Прилучный нашел странную причину не смотреть «Игру престолов» – даже «Кухня» актеру нравится больше