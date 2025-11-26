Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить

Не Геральт и не Цири: кто на самом деле самый сильный в «Ведьмаке» и почему с ним не спорят даже демоны

В Сети назвали сезон «Бандитского Петербурга», на котором сериал надо было закончить: «Все, что дальше — муть»

«И жизнь ваша не будет стоить ломаного цента», если не пройдете наш тест о «Человеке с бульвара Капуцинов» хотя бы на 5/10

«Камбэк» нужно было назвать «Плагиатом»: в сериале «Кинопоиска» есть сцена, которая покадрово копирует «Брат»

Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)

«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» — фильм можно будет посмотреть уже через пару недель

В его большом сердце было слишком много места для одной Хюррем: 3 женщины, которых Сулейман любил столь же сильно

Посмотрел самый недооцененный ужастик 2025 года и еще долго не мог уснуть: скримеров ноль, саспенса море

Давно ждали: вот и первый спойлер к 1 серии 5-го сезона «Очень странных дел» — уже видели похожее в «Мстителях: Финал»