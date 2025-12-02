Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца Расписание сеансов Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца, 2025 в Москве 10 декабря 2025

Расписание сеансов Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца, 10 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 2 Завтра 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
10:40 от 190 ₽ 19:00 от 230 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
12:05 от 180 ₽
Москино Жуковский г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
15:45 от 300 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
09:50 от 150 ₽ 18:35 от 240 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
17:00 от 250 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
16:25 от 200 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Этот новый детективный сериал с Долгопупсом из «Гарри Поттера» — находка для поклонников «Мисс Марпл»
В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок
Зубы в дверях и заклинания в стенах: зачем наложницы «Великолепного века» прятали странные предметы в Топкапы
Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал
Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать
Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле
«Новая серия лучше прошлых вместе взятых»: 3 сезон «Ванпанчмена» наконец-то встал с колен – зрители уже готовы «все простить»
Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами
«Натуральна в кадре только грудь Семенович»: Собчак снялась в самой пошлой пародии на «17 мгновений» - даже на IMDb оценили в 3,1
«В одном ряду с “Моей геройской академией”»: лишь один сенен в 2025 году переплюнул «Поднятия уровня» – Сон Джин-ву хуже буквально во всем
Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше