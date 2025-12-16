Меню
Расписание сеансов Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца, 19 декабря 2025 в Москве

Сегодня 16 Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
17:00 от 350 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
12:30 от 190 ₽ 16:40 от 190 ₽
Москино Жуковский г. Москва, Лялин пер., 24–26, стр. 2
2D
10:20 от 250 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
16:20 от 270 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
17:00 от 350 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
16:20 от 250 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
14:00 от 320 ₽
