Фильмы
Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца
Расписание сеансов Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца, 2025 в Москве
21 декабря 2025
Расписание сеансов Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца, 21 декабря 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
16
Завтра
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Москино Сатурн
Свиблово
2D
15:30
от 270 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:45
от 300 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
11:20
от 250 ₽
15:55
от 250 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
16:30
от 290 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
15:25
от 350 ₽
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
12:30
от 470 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
15:55
от 740 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
11:45
от 240 ₽
14:50
от 390 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
