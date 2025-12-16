Новые «Ёлки» уже на этой неделе: проверьте в нашем тесте, а не забыли ли вы предыдущие 11 частей

Шеф-повар раскрыл ингредиент, с которым заливная рыба не будет «гадостью», как в «Иронии судьбы»: гости точно оценят

Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит

Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску

Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек

Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор

В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему

Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался

Не криповый «Крипер»: кому точно понравится новый хоррор Оза Перкинса – нашли 6 причин дать шанс свежему ужастику без скримеров

Киркоров сыграет Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты»: также в касте Джиган, Харламов и Пересильд-младшая