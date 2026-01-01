Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца
Расписание сеансов Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца, 2025 в Москве
14 января 2026
Расписание сеансов Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца, 14 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
7
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
вт
13
ср
14
сб
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
09:50
от 190 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
10:00
от 180 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Новый год, грабители и ловушки в доме — ничего не напоминает? «Ёлки лохматые» назвали плагиатом голливудского хита
5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты
Нейросеть придумала сюжет для следующего мультика про трех богатырей: такого на экранах еще не было
Сукуна никогда не был главным злодеем «Магической битвы»? В 3 сезоне аниме зрители поймут это окончательно
«Эти чертовы драконы»: финал «Дома дракона» уже точно избежит главной ошибки «Игры престолов» – концовка явно порадует фанатов Мартина
От биполярного расстройства до финала КВН: что стало с легендарными «Солдатами» за 22 года с премьеры первой серии
Миллиарды текут рекой: «Чебурашка 2» всего за 3 дня побил рекорд первой части – скоро обойдет и «Аватара»
«Самый страшный детектив НТВ»: в этом мистическом триллере Заворотнюк сыграла одну из последних главных ролей – мрачнее не придумаешь
Американские критики выбрали лучшие фильмы 2025 года: №1 в России обозвали «вежливым идиотизмом ни о чем»
Что с Оди? Где Вики? Финал «Очень странных дел» оставил 6 важнейших вопросов – отвечаем на каждый из них (спойлер: вам не понравится)
«Уберите Гурченко – все посыпется»: ИИ назвал 3 самых переоцененных советских новогодних фильма – под раздачу попала даже «вечная» классика
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667