С первой минуты возненавидела этого персонажа Fallout и до сих пор бешусь при его виде: но он — самое честное воплощение Пустоши

Жива ли Макс в финале «Очень странных дел»? Если вы не боитесь спойлеров и не смотрели сериал до конца, вот честный ответ

В финале «Игры престолов» Сансу Старк короновали совершенно заслуженно: нашла 5 причин, почему ее концовка — самая логичная

Мы 20 лет верили не тому герою: Нео никогда не был Избранным в «Матрице» — вдумайтесь в пророчество, и все встанет на место

Пока все спорят из-за немецкого «Тигра», я пересмотрела этот военный фильм 2006-го: иначе, чем «хайповой выдумкой», не назвать

Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя

Раневская считала, что Буратино – это Горький: но создатель «намекал» на другую личность – тоже был «длинным и деревянным»

Глянула 15 мемов по «Друзьям» и тут же захотела пересмотреть: теперь показываю вам – тоже вряд ли устоите (фото)

HBO возвращает «Эйфорию», но зрители спорят, во что она превратилась — уже известна точная дата выхода 3-го сезона

9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix