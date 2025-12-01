Меню
Киноафиша Фильмы Фэкхем-Холл Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 2025 в Москве 13 декабря 2025

Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 13 декабря 2025 в Москве

пт 12 сб 13 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 ср 24
Как купить билеты на сеанс фильма «Фэкхем-Холл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
17:00 от 750 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
