Киноафиша
Фильмы
Фэкхем-Холл
Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 2025 в Москве
31 декабря 2025
Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 31 декабря 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Сегодня
18
Завтра
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
пт
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
2D
16:30
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:55
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
17:20
от 700 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
11:25
от 400 ₽
18:00
от 600 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
12:50
от 440 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:45
от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
13:10
от 450 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
17:40
от 650 ₽
