Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Фэкхем-Холл Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 2025 в Москве 11 января 2026

Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 11 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 ср 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Фэкхем-Холл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
13:05 от 850 ₽ 21:20 от 700 ₽
2D, SUB
17:10 от 950 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
20:35 от 1050 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
15:50 от 1250 ₽ 21:50 от 1450 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Советский мультик удивил иностранку: в «Вовке в Тридевятом царстве» она увидела то, что русские давно перестали замечать
Зачем в заставке «Отчаянных домохозяек» древние легенды и музейные картины: зрители расшифровали все послания
Посмотрели «Начало», но так в нем и не разобрались? Не только вы — этот голливудский актер отказался от роли, потому что не понял Нолана
Не Шарик, а натуральный козел: у героев «Собачьего сердца» были прототипы - Преображенский спас Ленина и Сталина
Почему в «Один дома 3» вдруг исчез Кевин, хотя сценарий писали под него: из-за этого франшиза потеряла сотни миллионов долларов
В топ-10 кассовых голливудских актеров попали сразу 3 Криса: а вот №1 может «продуть» из-за нового «Аватара»
Получили на Новый год очередную безделушку? Не грустите, бывает и хуже – взгляните на 6 самых нелепых подарков в кино
Лунгин снял худшую адаптацию сериала из США: Машков с Исаковой не спасли, к критике подключился даже Рогозин
«Очень доброй и веселой комедии» с Вициным сейчас ставят 7.7 балла: а в СССР ее полгода продержали «на полке» – правок смешнее не придумаешь
Загадка для любителей советского кино: лишь единицы поймут, что за фильм зашифрован на фото
«Иронию судьбы» под Новый год смотрят все, но эту музыкальную комедию СССР даже не включают: а ведь ее специально выпустили 30 декабря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше