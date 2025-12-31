Поклонники «Метода» должны оценить: свежий сериал-детектив «Пейшенс» про архивариуса-аутиста зацепил зрителей на 7.6 баллов

И «бред галимый», и «ужас», и «смотрим с интересом»: сериал «Ничья в пользу КГБ» вышел на НТВ, мгновенно расколов аудиторию

Включите детям этот новый сериал 1 января: их будет не оторвать от ТВ до конца каникул

Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом

Сейчас бы не разрешили: «Реальную любовь» снимали почти без декораций — не испугались даже наплыва пассажиров в аэропорту

«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины

«Повесточка» и Netflix похоронили «Хроники Нарнии 4»: фильм уже не выйдет никогда, и на то есть несколько причин

Цензура в «Ките-убийце» сыграла злую шутку, из-за сцен с кровью теперь смеется весь интернет: «Это фекалии?»

Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории

Огурец, динозавр или мрачный шарик? Выберите елочную игрушку и узнайте, какой культовый фильм включить прямо сейчас (тест)