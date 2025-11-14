Экранизировали книгу, но сделали это без уважения: 7 фильмов, которые практически исковеркали оригинал

100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался

5 самых больших просчетов сериала «Кольца власти»: фанатам Толкина особенно больно на это смотреть, ведь они знают правду

«Смотрела, разинув рот!»: этот детектив с Фомой из «Невского» обогнал в рейтинге «Шефа» и «Первый отдел» – а ведь вышел уже 7 лет назад

«Замок Дракулы» в Румынии — всего лишь туристическая легенда: настоящее логово «вампира» находится в другом месте

Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»

Как мученики в Рай, а остальные «просто сдохли»? Узнали, куда Булгаков изгнал героев «Мастера и Маргариты» и ужаснулись

Финальный трейлер «Очень странных дел» слили раньше времени — и он подтвердил самую жуткую фанатскую теорию: все закончится слезами