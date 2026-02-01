Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин шикарен: зрители до сих пор жарко обсуждают сериал «Константинополь»

«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей

Что ИИ знает о любви: мы попросили нейросеть выбрать 3 лучших фильма для Дня всех влюбленных — и вот что из этого вышло

Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть

Хотите увидеть Васильева вне криминала? Он снялся в нашем ответе «Барби» — легкая комедия для вечерней разгрузки

«Мистера Ногтя» прямо сейчас смотрит почти вся страна: вот еще 3 шедевра с Робаком, где он не бандит-бизнесмен, а семьянин

Не зовите себя знатоком «Девчат», пока не пройдете тест: вопрос будет один, но зато какой

Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)

Абсолютные подонки и мерзавцы: 5 самых ненавистных героев советского кино — бесят с первых секунд

Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз