Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Большая земля
Расписание сеансов Большая земля, 2025 в Москве
3 марта 2026
Расписание сеансов Большая земля, 3 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
чт
26
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Большая земля»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Пионер
Киевская
2D
19:15
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Первая
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин шикарен: зрители до сих пор жарко обсуждают сериал «Константинополь»
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей
Что ИИ знает о любви: мы попросили нейросеть выбрать 3 лучших фильма для Дня всех влюбленных — и вот что из этого вышло
Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть
Хотите увидеть Васильева вне криминала? Он снялся в нашем ответе «Барби» — легкая комедия для вечерней разгрузки
«Мистера Ногтя» прямо сейчас смотрит почти вся страна: вот еще 3 шедевра с Робаком, где он не бандит-бизнесмен, а семьянин
Не зовите себя знатоком «Девчат», пока не пройдете тест: вопрос будет один, но зато какой
Реальные акулы вместо CGI, страшно как в «Челюстях»: второй день прихожу в себя после «Хищных тварей» (шедевр уже с первых кадров)
Абсолютные подонки и мерзавцы: 5 самых ненавистных героев советского кино — бесят с первых секунд
Тут все подозрительные, даже свои: 4 новых сериала, которые превращают вечер в расследование и не дают сомкнуть глаз
В Японии выбрали самого популярного аниме-героя: удивитесь, но это не Наруто, не Годжо и уж точно не Сон Джин-у
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667