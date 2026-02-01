«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля

Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге

Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo

Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать

Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку