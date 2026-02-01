Тест для тех, чье детство прошло в СССР: угадайте советский мультфильм только по титрам

Задолго до «Слова пацана» в России уже выходил похожий сериал: 8 серий и рейтинг 7,5

Интим с Варей и унижение Жеглова: 3 вырезанные сцены из культового детектива «Место встречи изменить нельзя»

Единственный реальный соперник «Магической битвы» выйдет лишь в 2028 году: «Поднятие уровня» ему в подметки не годится

Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу

Жалею, что не знала про этот британский детектив раньше: всего 7 серий, а зрители зовут «преемником Тарантино» – не зря оценка 7.9

Гэндальф в стороне, Арагорн на коне: МакКеллен «слил» сюжет нового «Властелина колец» – не фильм, а сплошной фан-сервис

Про 3 зарубежных сериала говорят мало – и очень зря: держат в напряжении до самых титров

Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы»