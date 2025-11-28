Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Только во сне
Расписание сеансов Только во сне, 2025 в Москве
28 ноября 2025
Расписание сеансов Только во сне, 28 ноября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
25
Завтра
26
чт
27
пт
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Только во сне»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
15:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
С 1987 по 2025 год: настоящая эволюция Хищника — вся хронология охотника в правильном порядке
«Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось
«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер)
Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали
«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов
«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже
«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд
Возраст Маши — обман века: авторы «Маши и Медведя» все объяснили — сколько же на самом деле лет непоседливой девочке?
От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667