Черепашки возвращаются «вживую», Соник расширяет вселенную, а «Топ Ган» снова взлетает — что готовит Paramount зрителям до 2028 года

Пока Netflix молчит, книги рассказывают правду: 5 романов «Очень странных дел», которые раскрывают то, что сериал прятал годами

Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов

Микс «Леона» и сказок Гримм: фэнтези-хоррор от создателя «Ганнибала» получил 93% свежести – вот как посмотреть в России одними из первых

Любимым блюдом султана Сулеймана в России кормят дворовых кошек и собак: готовится полчаса, выглядит… специфично

Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»

Премия Джоффри Баратеона: 5 главных мерзавцев «Дома Дракона» - так и хочется треснуть

«Невозможно представить – в 1956 году был снят»: Цискаридзе потряс советский детектив, который в России помнят единицы

Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»

Нет никакого Вжика, Рокфора и Гаечки: жизнь разделилась на «до» и «после» — настоящие имена героев Disney звучат совсем по-другому