Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Одна дома 3 Расписание сеансов Одна дома 3, 2025 в Москве 28 ноября 2025

Расписание сеансов Одна дома 3, 28 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3 сб 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Одна дома 3»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Балтика
Сходненская
2D
18:00 от 620 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:25 от 600 ₽ 14:50 от 700 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:35 от 480 ₽ 15:00 от 510 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
14:45 от 510 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
15:00 от 450 ₽ 16:55 от 450 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
18:25 от 670 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
12:55 от 570 ₽ 15:40 от 570 ₽ 18:10 от 670 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
13:15 от 800 ₽ 17:05 от 720 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:10 от 1050 ₽ 14:20 от 530 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
12:15 от 420 ₽ 18:10 от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
13:10 от 540 ₽ 17:25 от 670 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
12:20 от 510 ₽ 19:10 от 700 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:55 от 480 ₽ 17:35 от 680 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
10:20 от 470 ₽ 14:30 от 540 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях»
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT
Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям
«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)
Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца
«Как это могло стать хитом?»: советскую «Большую перемену» спустя полвека россияне окрестили «пропагандистским бредом»
«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже
От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю
Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше