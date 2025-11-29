Меню
Расписание сеансов Одна дома 3, 2025 в Москве 29 ноября 2025

Расписание сеансов Одна дома 3, 29 ноября 2025 в Москве

чт 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:25 от 700 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
10:35 от 550 ₽ 15:00 от 660 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
15:00 от 500 ₽ 16:55 от 500 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
12:05 от 570 ₽ 18:00 от 670 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:55 от 650 ₽ 12:20 от 800 ₽ 14:55 от 800 ₽ 18:10 от 800 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:10 от 1300 ₽ 14:20 от 690 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
12:15 от 450 ₽ 18:10 от 480 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
13:10 от 670 ₽ 18:05 от 670 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:45 от 560 ₽ 19:10 от 750 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:55 от 500 ₽ 17:35 от 730 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:20 от 530 ₽ 14:30 от 620 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
